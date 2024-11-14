ايه تي بي الختامية: فريتس يغلب دي مينور ويؤهّل سينر قبل أن يلعب

الرياص - اسماء السيد - تورينو : وضع الأميركي تايلور فريتس المصنّف خامسا عالميا قدما في نصف نهائي بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب في تورينو، بعد أن قلب تأخره وتغلب على الأسترالي أليكس دي مينور التاسع 5 7، 6 4، 6 3 الخميس.

وبهذا الفوز، تأهل الإيطالي يانيك سينر الأول إلى نصف النهائي قبل أن يلعب مباراته الثالثة مع الروسي دانييل مدفيديف لاحقا.

وسيضمن سينر المركز الأول في حال فوزه في مباراته الأخيرة في مجموعة "إيليي ناستاسي" ضد مدفيديف.

وسيتأهل فريتس أيضا إلى جانب الإيطالي إذا فاز المصنّف الأول بمجموعة واحدة على الأقل أمام جماهيره.

قال فريتس بعد المباراة "سأضطر إلى الانتظار لمعرفة ما سيحدث، إنه أمر صعب. سأتابع مباراتهما وآمل الأفضل".

وأضاف "كانت مباراة صعبة ضد خصم صعب يتميز بقوته من الخط الخلفي".

في المقابل، فقد دي مينور فرصه في التأهل في خسارته الثالثة ضمن البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى.

وحُسمت مباراة دي مينور وفريتس بثلاث مجموعات لأول مرة في البطولة هذا العام ضمن منافسات الفردي، وذلك بعد ثماني مباريات سابقة.

خسر فريتس إرسالا في المجموعة الأولى وردّ الدين لمنافسه، لكنه خسر إرسالا آخرا والمجموعة.

وبعد شوط إرسال أول صعب في بداية المجموعة الثانية، واصل فريتس هجومه وتمكّن أخيرا من كسر إرسال دي مينور الخامس.