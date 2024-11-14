الامارات | منتخب إيران يتجاوز عقبة كوريا الشمالية بشق الأنفس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطعت إيران شوطا هاما نحو بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها، بعد فوزها على مضيفتها كوريا الشمالية 3-2، الخميس في لاوس، ضمن الجولة الخامسة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنسخة 2026.

وحققت إيران تقدما مريحا في الشوط الأول عبر مهدي قائدي (29) وثنائية محمد محبي (41، 45)، قبل أن يقلص الكوريون الشماليون النتيجة في الشوط الثاني عبر مهدي طارمي (56 خطأ في مرمى فريقه) وكيم يو-سونغ (59)، بعد طرد المدافع الإيراني شجاع خليل زاده (51).

ورفعت إيران رصيدها إلى 13 نقطة في المجموعة الأولى، بفارق ثلاث عن أوزبكستان التي تلعب لاحقا مع قطر في الدوحة (4)، فيما تستقبل الإمارات (4) قرغيزستان (3) في أبوظبي.

افتتحت إيران التسجيل بعد تمريرة من طارمي، لاعب إنتر الإيطالي، إلى قائدي الذي انفرد بالمرمى وسدد بيمناه في الزاوية اليمنى (29).

ضاعف "تيم ملي" تقدمه بتمريرة متقنة من طارمي إلى محبي على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، سددها لاعب روستوف الروسي في الزاوية اليسرى (41).

وقبل صافرة الاستراحة، زار محبي الشباك مرة ثانية بعد عرضية من طارمي أيضا، صوبها بعيدا عن متناول الحارس كانغ-جو هيوك (45).

وبعد طرد مباشر لخليل زاده اثر عرقلته ري جو-غوك قبل انفراده بالمرمى (51)، استغل الكوريون النقص العددي، فقلصوا الفارق من عرضية لكانغ كوك-تشول ارتدت من قدم طارمي وخدعت الحارس علي رضا بيرانوند (56).

سجلت كوريا الثاني بعد عرضية حولها تابعها البديل كيم يو-سونغ في المرمى (59).

وأهدرت إيران فرصة تسجيل الرابع من ركلة جزاء اثر عرقلة طارمي (32 عاما)، فشل الأخير في ترجمتها بعد تألق الحارس في التصدي لها (67).

وكانت كوريا قريبة من المعادلة، لكن تسديدة ري جو-غوك ارتدت من العارضة (75).

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.