شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكلف بسرعة الانتهاء من تطوير المدينة الشبابية برأس البر والان مع تفاصيل الخبر

عقب لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع محافظ دمياط الدكتور ايمن الشهابي ،والذي تم الاتفاق من خلاله علي سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية برأس البر، وجه وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوقوف علي ما تم من أعمال التطوير داخل المدينة التي تتم ومتابعة الموقف النهائي للأعمال والعمل علي سرعة الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحها خلال العام الحالي لتخدم شباب مصر وأهالي محافظة دمياط.

وتتميز المدينة الشبابية برأس البر بموقعها الفريد علي ساحل دمياط وتحتوي علي العديد من المنشآت الخدمية وسوف يتم تنفيذ فندق يتسع لعدد 300 شخص ومطعم وحمام سباحة وملاعب بدل وتنس وقاعة اجتماعات كبري بالاضافة الي ملعب لكرة القدم وقاعات وورش عمل علي اعلي مستوي هذا .

وقد وجه الوزير الإدارات المعنية بالمتابعة المستمرة والميدانية للمشروع ودراسة الاستثمار بالمدينة بما يحقق أكبر فائدة من المشروع وبما يخدم جميع أهالي وشباب محافظة دمياط وغيرها من محافظات الجمهورية .