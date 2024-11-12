شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشيد بالتعاون والتكامل والتوافق بين الوزارات لصالح المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اجتماعا مع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء اختصاص الأمانة الفنية والمجموعات الوزارية، بمراجعة ومناقشة كل الاستراتيجيات القطاعية والوطنية، في مجالات الثقافة والتعليم والشباب والرياضة، والمرأة وغيرها من مجالات الاختصاصات.

تضمن الاجتماع عرض مسودة "الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة" وأولوياتها حتى عام 2030 والتي تناقش أبعاد التنمية المتكاملة للنشء والشباب، وتعزيز ممارسة الرياضة للجميع، وتطوير رياضة النخبة والأداء الرياضى، بالإضافة إلى حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور أشرف صبحي، بما تشهده المرحلة الحالية، من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن المصري، وخاصة في ما يتعلق بمراجعة استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب والمجتمع الرياضي، من خلال التركيز على تعزيز البرامج التي تدعم وتنمي مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة والمشروع القومي للتنمية البشرية.كما أكد على أهمية التنسيق بين الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية بما يكفل قيام كل وزارة بدورها بشكل متناغم ومتناسق لتحقيق الهدف الرئيس للاستراتيجية وهو بناء الإنسان

وشهد الاجتماع حضور أعضاء الأمانة الفنية، برئاسة الدكتور محمد الطيب رئيس الأمانة الفنية ونائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس الأمانة، إلى جانب حضور نواب ومساعدي ومستشاري الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وممثلي وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، وشئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والثقافة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.