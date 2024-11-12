شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالرؤوف يمنح الحكام تعليمات جديدة أبرزها عدم التعامل على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف بعض التعليمات الجديدة للحكام بداية من اليوم الثلاثاء 12 – 11 – 2024 وذلك لفرض الانضباط خلال المرحلة المقبلة.

وتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

وجاءت لائحة التعليمات كالتالى :

ويعيد ياسر عبد الرؤوف ترتيب الدولاب الإداري والفني تمهيدا لظهور الحكام بشكل مغاير الفترة المقبلة، وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الذي عُقد الخميس الماضي، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول الوقائع المتعلقة بتسريب المحادثة بين محمد عادل وغرفة الفار في لقاء الزمالك والبنك الأهلي