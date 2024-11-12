الامارات | «الحبتور» بطلاً لكأس الملاك للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق الحبتور بطلاً لكأس الملاك للبولو 2024، بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق مهيران مور، بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف، بعد مباراة قوية خصوصاً في شوطها الثالث، وبحضور جمهور كبير برز منهم القطب النصراوي حميد بن دري.

لعب فريق الحبتور بتشكيل ضم خلف الحبتور، حبتور الحبتور، محمد الحبتور، وخوان كروز جيفارا، فيما لعب فريق مهيران بتشكيل ضم داني هاشمي، وأليكس سورنسن، وكريم الضريف، وتوماس إيريارت.

وفي مباراة المنافسة على كأس الترضية، نجح فريق سيرابوس في الفوز على منافسه فريق «بي بيه إس وإيه إم» بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة.

وعقب الختام سلّم المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، لوكاس تريمل، الجوائز للفريق الفائز والوصيف وأصحاب المركزين الثالث والرابع (كأس الترضية)، وحصلت مافالدا من أحصنة الحبتور على جائزة أفضل مهر، بينما حصل أليكس سورنسن على جائزة أفضل لاعب.