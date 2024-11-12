الامارات | «الأبيض» الأولمبي يبدأ معسكره في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أول من أمس، معسكره الداخلي في رأس الخيمة، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام طاجيكستان يومي 15 و18 الشهر الجاري.

وأدى الأبيض أولى حصصه التدريبية على استاد نادي الإمارات، بقيادة مارسيلو برولي، بمشاركة 26 لاعباً، هم: زايد خميس، علي المعمري، مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي، زايد الهاشمي (الجزيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، أحمد نبيل (دبا) مرزوق البدواوي (حتا)، سيف الكعبي، ضاري فهد، مايد الكاس، مطر زعل (الشارقة)، جوناس نافو، حازم محمد، خليفة المزروعي، سولومون سوسو، عيد الحمادي، منصور البلوشي (العين)، سعيد المقدمي (الفجيرة)، أنطوني خياط (فرسان هيسبانيا)، أحمد رائد، جمال خليفة، علي عبدالعزيز (النصر)، سالم الحمادي (الوحدة)، ربيع البلوشي، عتيق عصام (الوصل).