شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: تطوير أندية الشركات داخل المحافظات تساهم فى خلق مزيد من الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أنه يوجد أندية شركات تابعة للحكومة وأخرى خاصة التى من الصعب الاعتماد عليها، مؤكدا ضرورة وضع بنود على أن تتواجد أندية الشركات داخل المحافظات ضاربا المثل بنادى بتروجت على أن يكون هو الأساس فى محافظة السويس لضم الشباب وكذلك فى باقى المحافظات.

وقال بلال، فى تصريح لـ ”الخليج 365”: إن هذه الشركات لها جمهور فى المحافظات وذلك سيساهم فى استعادة الأندية الجماهيرية فى المحافظات مثلما نرى فى الدورى الإنجليزى وسيكون عامل جذب للشباب لإستغلال قدرات جميع اللاعبين من كافة المحافظات.

وأضاف بلال، أن أندية الشركات في المحافظات يساهم في خلق المزيد من الجماهيرية لارتباط أبناء المحافظات بهذه الشركات وباتت متنفس لهم في ممارسة الرياضة وتدعيم الرياضة المصرية بأبطال في مختلف الألعاب.