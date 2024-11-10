شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مسار يفتتح مبارياته فى دورى الأبطال للكرة النسائية أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم فى الخامسة مساء فريق مسار للكرة النسائية نظيره صن داونز فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

ويلتقى فريق مسار مع إيدو كوينز فى الجولة الثانية، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ووصلت بعثة سيدات فريق مسار إلى دولة المغرب استعداداً لخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، والتي تقام فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وينافس فريق مسار بطل مصر فى المجموعة الثانية من البطولة، برفقة أندية صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب، والبنك التجاري الإثيوبي، وإيدو كوينز النيجيري.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق على النحو التالي:-

المجموعة الأولى:-

الجيش الملكي (المغرب)

نسور المدينة (السنغال)

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

جامعة ويسترن كيب (جنوب أفريقيا)

المجموعة الثانية:-

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

FC مسار (مصر)

البنك التجاري (إثيوبيا)

إيدو كوينز (نيجيريا)

وحسم FC مسار تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024، وصاحب المركز الثاني في تصفيات شمال أفريقيا.