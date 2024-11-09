الامارات | مهدي علي يعلّق على حظوظ منتخب الإمارات للفوز بلقب "خليجي 26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني الأسبق لكرة القدم مهدي علي إن منتخب الإمارات يمتلك حظوظاً للفوز بكأس الخليج العربي 26 المقررة في الكويت في ديسمبر المقبل، متمنياً كل التوفيق لـ"الأبيض" في التأهل إلى الدور الثاني في البطولة والتتويج بالبطولة، وذلك بعدما أوقعته القرعة التي سحبت اليوم السبت في الكويت ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت وقطر وعمان.

وأضاف مهدي علي في تصريحات لقناة الشارقة الرياضية: "المجموعتان متساويتان والمنتخبات المشاركة كلها متقاربة المستوى، وبالتالي صعب التكهن بالمرحلة الحالية في البطولة".

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى الثالث من يناير المقبلين، علما أن المجموعة الثانية ضمت منتخبات العراق "حامل اللقب" والسعودية والبحرين واليمن.

وأوضح مهدي علي: "أشكر اتحاد كأس الخليج العربي لتقديم الدعوة لي لحضور حفل القرعة مع أمنياتي للأشقاء في الكويت بتنظيم بطولة تليق بالمستوى الفعلي لكأس الخليج العربي" وأشكر الاتحاد كذلك على التنظيم الجيد للقرعة".

وبشأن رايه في حظوظ المنتخبات المشاركة في المنافسة على اللقب قال مهدي علي: "في دورات كأس الخليج العربي كل شيء متوقع كون مستويات جميع المنتخبات المشاركة فيها متساوية وبالتالي حظوظهم جميعا متساوية، كما أن هناك تساويا في القرعة بين المجموعتين".

وأكمل "البطولة خرجت أجيال في كرة القدم على المستوى الدولي، والبطولة قوية ولها طابع ومكانة عند جميع الخليجيين ولهذا السبب يكون فيها التنافس كبيراً ورغبة كبيرة عند جميع المنتخبات للحصول على لقبها".

وعن أصعب لحظة عاشها في بطولة كأس الخليج العربي عندما كان مدربا لمنتخب الإمارات، قال مهدي علي: "كل اللحظات صعبة في البطولة وفي أي مباراة كون هذه اللعبة فيها ضغوطات كبيرة وبالتالي كل اللحظات فيها تعد صعبة خصوصا في المباريات النهائية".