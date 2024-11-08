شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق علي: هدفي نشر الجودو في كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أكد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن الهدف الرئيسي لمجلس إدارة الاتحاد هو نشر اللعبة في أكبر عدد من محافظات الجمهورية، واستغلال الطفرة الإنشائية التي وفرتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على مستوى الملاعب والأندية ومراكز الشباب وكافة المنشآت الرياضية المختلفة.

وأكد رئيس اتحاد الجودو في تصريحات صحفية ، أن مجلس إدارة الاتحاد عمل خلال الفترة الأخيرة على تخفيف الأعباء المالية والفنية عن كاهل الأندية من أجل الاستمرار في ممارسة رياضة الجودو، وتشجيع المزيد من الأندية على الدخول ضمن منظمة الجودو المصرية الناجحة.

ووعد مرزوق علي بتوفير المزيد من الدعم للأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، من خلال البحث عن مصادر تمويل إضافية للاتحاد والمناطق التابعة له، وتوزيع بطولات الموسم المحلي على مختلف المحافظات، بالإضافة لعمل المزيد من دورات التدريبية للمدربين والحكام لتخريج كوادر فنية جديدة تستطيع قيادة اللعبة في المستقبل.