شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان يحصد جائزة رجل مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش بدورى NIlE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد شعبان حارس مرمى فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة حسب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد مساهمته في فوز فريقه والتألق من خلال صد العديد من الكرات الخطيرة.

وتمكن فريق طلائع الجيش من تحقيق الفوز على نظيرة غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز أهداف اللقاء عماد حمدى في الدقيقة 14 و النيجيري جودوين شيكا في الدقيقة 70 من علامة الجزاء وأحمد الشيخ في الدقيقة 88 لفريق طلائع الجيش بينما جاء هدفين فريق غزل المحلة عن طريق التونسى محمد على بن حموده في الدقيقة 79 والدقيقة الرابعة بدل من الضائع من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة حصد فريق طلائع الجيش أول ثلاث نقاط من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما يظل فريق غزل المحلة يمتلك نقطة.