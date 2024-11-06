شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع غنام محمد على رادار الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أبدى مسئولو الزمالك اهتمام بضم غنام محمد لاعب مودرن سبورت، لتدعيم خط الوسط بالفريق، خلال الانتقالات الشتوية، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه.

وكلفت لجنة الكرة بالنادى، فريق الاسكاوتينج بجمع أرقام عن غنام محمد وتحليل أداؤه مع فريقه، لعرضها على الجهاز الفنى، خاصة وأن الزمالك لن يتعاقد مع أي صفقة إلا بعد عرضها على البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى، والحصول على موافقته.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة فى الجولة الثانية ببطولة الدورى المصرى، المقرر لها الخامسة من مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.