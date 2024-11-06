شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يحصل على راحة سلبية اليوم قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

منح أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، راحة سلبية للاعبي المنتخب اليوم الأربعاء، من معسكرهم المقام استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا، على أن يعود اللاعبين للمعسكر غدا الخميس استعدادا للسفر للمغرب بعد غدا الجمعة.

ويواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته القوية لتصفيات شمال أفريقيا. وخاض منتخب مصر تدريبا قويا على ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، اشتمل على رفع معدل اللياقة البدنية اللاعبين، إضافة إلى بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا بالقاهرة خلال الأيام الماضية، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر الجاري، وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: "عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبد العال، أدهم فريد، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، عبد العزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.