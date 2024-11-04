شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم يوسف أيمن نفسيا بعد صدمة مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفن للأهلي على دعم يوسف أيمن مدافع الفريق بعد ردود الأفعال التي تلقاها اللاعب، بعد أول مشاركة رسمية في مباراة سيراميكا أول أمس السبت في افتتاح مسابقة الدوري المصري.

ولم يظهر يوسف أيمن بالشكل المطلوب في مباراة سيراميكا وظهر بعيدا عن المستوى المأمول ليتم استبداله والاستعانة بخالد عبد الفتاح بدلا منه في بداية الشوط الثاني، وهو ما أحزن اللاعب الذي كان يرغب في تقديم مستوى طيب ويقدم أوراق اعتماده مع الفريق.

ويحرص الجهاز الفني على احتواء حزن يوسف أيمن ودعمه نفسيا، والتأكيد على أن اللاعب عليه التركيز في الفترة المقبلة، وتدارك الأخطاء التي وقع فيها لتحسين صورته أمام الجماهير، والرد على كل من شكك في قدرات اللاعب.

ويفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 5 لاعبين فى مباراة زد إف سى بالدوري المصري، وهم: كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

ويعانى كريم فؤاد من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يعانى على معلول من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، ويعانى أشرف داري من ألم فى الكاحل، فيما يعانى ياسر إبراهيم من شد فى عضلات البطن.

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.