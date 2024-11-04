شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة والإعلام فى حفل زفاف نجل طارق سليمان مدرب حراس الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق بزفاف نجله أحمد وعروسه تقى، حضره عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام، على رأسهم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر وحسام البدرى المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر.

وحرص على حضور حفل الزفاف نجوم الكرة والإعلام، أبرزهم محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، ومحمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب، وسامى قمصان مدرب الأهلى، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة في نادى المقاولون، ووليد سليمان نجم الأهلى الأسبق، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى.



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وحرص على الحضور أيضا، تامر مصطفى المدير الفني الأسبق لنادى فيوتشر ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى، محمود الزنفلى حارس مرمى حرس الحدود، وعمر الأيوبي مدير تحرير الخليج 365 رئيس قطاع الرياضة، ونجوم الكرة والإعلام عبد الظاهر السقا ونادر السيد وعلي عاشور وسامح يوسف.