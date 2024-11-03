الامارات | «إميرسيف» تُبهر في افتتاح مهرجان «بريدرز كب» بشعار «غودولفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت المهرة «إميرسيف» فريق «غودولفين» العالمي، والمدرب براد كوكس، لقب سباق «بريدرز كب جوفنايل فيليز» المخصص للمهرات الناشئات للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1700 متر رملي، وأقيم فجر أمس، على مضمار «ديل مار» في ثاني أشواط اليوم الافتتاحي من مهرجان «بريدرز كب» الأميركي الشهير.

وحافظت المهرة المنتجة محلياً والمنتسبة إلى الفحل «نايكويست» على سجلها الخالي من الهزائم، وأضافت انتصارها الرابع في عالم السباقات، والثالث لها على التوالي في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وأظهرت «إميرسيف» توافقاً رائعاً مع مجريات السباق، بعد أن قادها الفارس ماني فرانكو لوضعها في المراحل الأولى في المركز الرابع، خلف المتصدرة «توني» التي تقدمت بفارق أربعة أطوال عند مغادرة المنعطف الأول، قبل أن تظهر مهرة «غودولفين» قدراتها الحقيقية، بالاستجابة إلى فارسها، والاندفاع مع دخول السباق المنعطف الأخير، متجاوزةً منافساتها نحو الصدارة، وقطعها خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و44 ثانية و36 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ أربعة أطوال ونصف الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأميركية «فودكا ويذ إيه تويست»، بإشراف المدرب فيليب دي أماتو وقيادة الفارس إيراد أورتيز.

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» بالولايات المتحدة الأميركية، مايكل بناهان، على انتصار «إميرسيف» الباهر، بقوله في تصريحات صحافية: «نشعر بالسعادة لحفاظ (إميرسيف) على سجلها الخالي من الهزائم، وتحقيقها الفوز الثالث في سباقات الفئة الأولى، وكنا نشعر بأنها تتصدر فئة مهرات السنتين، وكان من الرائع تأكيدها ذلك اليوم بفوزها بلقب (بريدرز كب جوفنايل فيليز) في افتتاح مهرجان (بريدرز كب)».

وأوضح: «من الصعوبة جداً الفوز بسباق من الفئة الأولى، و(إميرسيف) حققت انتصارها الثالث على التوالي في هذه السباقات بهذا الأسلوب الرائع الذي يعتبر إنجازاً مميزاً، لا سيما وأن أداءها يتحسن مع زيادة المسافة، ونحن متحمسون لأن سباق (كنتاكي أوكس) هو إحدى الوجهات المحتملة لها مع بداية العام الجديد».

بدوره، قال المدرب براد كوكس: «هذه المهرة مميزة، فقد أكملت ثلاثة انتصارات من الفئة الأولى في عمر السنتين، وأنا فخور جداً بها»، مضيفاً: «قام الفارس ماني بعمل رائع معها طوال الصيف، لتؤكد (إميرسيف) مجدداً أنها الأفضل بين خيول السنتين التي دربتها، والطموحات معها تلامس عنان السماء».