"أم وزوجة لاعب شهير".. كيف عادت علياء الزنوكي من الاعتزال؟.. مدربها يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود خلف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي زد، كيف أقنع علياء الزنوكي لاعبة منتخب مصر السابقة بالعودة من الاعتزال.

وقال خلف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "علياء لديها شغف وتحب كرة القدم جدا، وكانت غائبة عن اللعب لمدة عامين ونصف وترى أن الموضوع صعبا، جلسنا معها وأقنعناها وقلنا لها سنساعدك، طلبت منها أن تكون هي من ترغب في العودة وتعطيني 100% في الملعب".

وأوضح: "قلت لها لا توجد أزمة في تدريبك قبل وبعد المران الأساسي، الأمر لم يكن سهلا لوجود طفلة تتركها كل يوم مع أهلها، لكننا بدأنا الموسم الماضي وكانت تأتي الي معظم التمارين، حتى تمكنت من العودة والتسجيل مرة أخرى، لنرى علياء الزنوكي من جديد التي لا تتغيب عن أي مران".

وواصل: "الجميع في الفريق يحبها ويراها قدوة وأيقونة، وزوجها أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي شخصية محترمة وداعم لها وفي أكثر من تمرين يكون جالسا مع ابنتهما مليكة، علياء من الشخصيات التي أقدرها، وفي بداية الموسم الماضي كانت تترك التمرين في منتصف الوقت لتطعم ابنتها".

وأتم تصريحاته: "نقدر ما تفعله من مجهود وهي مثال لكرة القدم النسائية، وسعيدون بوجودها معنا وإن شاء الله مكملة معانا، وهي حياة الرياضي".

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