شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 31-10-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتي على رأسها إيقاف ثلاثي الزمالك 4 مباريات بسبب أزمة السوبر وغرامة مالية.

جوميز يدرس منح الفرصة لـ جيفرسون كوستا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح الفرصة لـ جيفرسون كوستا لاعب الفريق في مباراة البنك الأهلي المقرر لها غد الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر، عددا من العقوبات، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر،

فرض الجونة التعادل السلبي على نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في ثاني أيام الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 نوفمبر المقبل لانطلاق مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري لكرة الصالات للموسم الرياضي 2025/2024، والذي يضم نخبة من أبرز فرق الصالات في مصر.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الختامى مساء اليوم الخميس على ملعب النادى، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

غادر الفريق الأول لنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك اليوم إلى مدينة الإسماعيلية لبداء معسكر الفريق استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم، الخميس، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، حقيقة وجود خلافات مع إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، القائمة النهائية لانتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى للدورة الانتخابية القادمة التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى 2028.

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، حقيقة تقديمه الاستقالة بسبب إمكانية تواجد خبير أجنبي لإدارة اللجنة خلال الفترة المقبلة.

إيقاف ثلاثي الزمالك 4 مباريات بسبب أزمة السوبر وغرامة مالية