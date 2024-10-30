بسبب الانسحاب.. أول عقوبة في دوري السيدات على دلفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، معاقبة نادي دلفي للسيدات، بعد اعتذاره عن عدم استكمال مسابقة الدوري المصري.

وأرسل الاتحاد خطابا رسميا إلى نادي دلفي، تقرر فيه تطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي، توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 20 ألف جنيه، تطبيق لائحة شئون اللاعبين في هذا الشأن، الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادما مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

وكتبت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على ملف الكرة النسائية، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية سيقابله عقوبات متوافقة مع اللوائح ولن نعود إلى الوراء كما أؤكد في كل حديث عن الكرة النسائية، تكاتف منظومة الكرة النسائية هو هدفنا لإنجاح مشروع نبنيه منذ 3 سنوات وما أنجزناه معا في مدة بسيطة لم يحدث في الكرة النسائية منذ ربع قرن".

وأتمت: "سأدافع عن منظومة الكرة النسائية وسأدعم تطبيق اللوائح بالمساواة على الجميع لنصل في النهاية إلى مسابقة منتظمة ومستقرة يستمر فيها من يتحمل مسؤولية المشاركة باحترافية في نشاط الكرة النسائية المصرية، لا تهاون ولا تخاذل في الدفاع عن نجاح الكرة النسائية".

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