الحبس لمدة شهر.. نص الحكم على ثلاثي الزمالك في الإمارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حبس ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد، لمدة شهر وتوقيع غرامة مالية عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.

وحصل الخليج 365 على صورة من قرار محكمة أبوظبي، ووقعت العقوبة على ثلاثي الزمالك بتهمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق أو على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

وتعود الواقعة إلى يوم 20 أكتوبر، بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، عندما اشتبك ثلاثي الأبيض مع أحد الأفراد المنظمين للمباراة.

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