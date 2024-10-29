شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يشرح تعديلات قانون التحكيم لناديى حرس الحدود وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة، شرح تعديلات القانون للموسم الجديد لأندية الدوري الممتاز، والتقى أمس لاعبو والأجهزة الفنية لناديى حرس الحدود وفاركو بمقر الناديين بالإسكندرية، بعد نهاية محاضرات اليوم الأول لمعسكر الفوج الثاني لحكام النخبة.

كان إبراهيم نور الدين قد بدأ مؤخرا شرح تعديلات القانون للموسم الجديد لأندية الدوري الممتاز، بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجت وزد، وذلك في إطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار لجنة الحكام الحالية برئاسة محمد فاروق فى الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 30 أكتوبر الجارى، على أن يحسم المجلس الجديد مصير الرئيس الجديد سواء باستقدام خبير أجنبى أو بتجديد الثقة فى محمد فاروق.

ويجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة حفلا لتكريم الحكام الذين أداروا مباريات كأس السوبر في الإمارات مؤخراً، بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه وإشادة الجميع بهم.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة عددا من الحكام المميزين للمشاركة في إدارة مباريات السوبر، وهم: أحمد الغندور ومحمد معروف وأمين عمر ومحمود ناجي ومحمود أبو الرجال هانى خيري ومحمود عاشور، وأحمد حسام طه وشريف عبد الله ووائل فرحان.