شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المراكز الأولى بمنافسات كأس الرئيس فى بطولة العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت منافسات كأس الرئيس في اليوم الأول ببطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 28 أكتوبر الحالي، وحتى 3 نوفمبر المقبل.

انتهت فعاليات أول يوم للبطولات، ببطولة كأس الرئيس وانتزعت مصر كأس البطولة والمراكز الثلاث رجال في "الفئة المفتوحة"، حيث حقق بطلنا المصري الرامي حسن القريعي المركز الأول، بعد تصفيات صعبة مع الرامي عاصم طارق الذي حقق المركز الثاني، وجاء يوسف شرف في المركز الثالث.

وفي "فئة الرواد" انتزع البطل العالمي المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية بيرو دوناتو كأس فئة الرواد وحقق المركز الأول، بعد منافسات شرسة مع الإيطالي الدو فنجولي الذي حقق المركز الثاني.

وفي فئة "الناشئين" حقق الأمريكي فرنشسكو ماريو بيكولو المركز الأول، وحقق المصري يوسف عامر المركز الثاني، وجاء الأمريكي اندرو وليام شاهيدي في المركز الثالث.

وفي فئة "السيدات" حققت الأمريكية ليندسي رينيه ستاشورسكي المركز الأول، وحققت ثنتيا كليمنز مايل المركز الثاني، وجاءت اليزابيس مولينير في المركز الثالث.

ولقد أشاد اللواء حازم حسني "رئيس الاتحاد المصري للرماية بمستوى المنافسين وقوة المنافسات التى تشهد ندية كبيرة بين اللاعبين بحثا عن الميدالية الذهبية وسط حالة من الاستقرار والطمأنينة وقوة في المنافسات لتحقيق ميدالية عالمية مم توفَر من عوامل الأمن والأمان على ملاعب نادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي تقام بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 18 دولة أكدت المشاركة وهي: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، أرمينيا، الإمارات، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة".

وتنطلق غداً يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

يذكر أن منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى تُقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.