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تتويج فريق الكرة الطائرة بالزمالك تحت 17 سنة ببطولة منطقة الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:05 ص

توج فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاماً ببطولة منطقة الجيزة، بعد فوزه على صيد الدقي بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

26 - 24 لصالح الزمالك

29 - 27 لصالح الزمالك

25 - 17 لصالح صيد الدقي

26 - 24 لصالح صيد الدقي

15 - 13 لصالح الزمالك

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: "حسام عبد العزيز رئيساً لجهاز قطاع الناشئين، وياسر التابعي مديراً للقطاع، وهشام قطب مديراً فنياً، وهاني مرسي إدارياً".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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