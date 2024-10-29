شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج فريق الكرة الطائرة بالزمالك تحت 17 سنة ببطولة منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاماً ببطولة منطقة الجيزة، بعد فوزه على صيد الدقي بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

26 - 24 لصالح الزمالك

29 - 27 لصالح الزمالك

25 - 17 لصالح صيد الدقي

26 - 24 لصالح صيد الدقي

15 - 13 لصالح الزمالك

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: "حسام عبد العزيز رئيساً لجهاز قطاع الناشئين، وياسر التابعي مديراً للقطاع، وهشام قطب مديراً فنياً، وهاني مرسي إدارياً".