شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج فريق الكرة الطائرة بالزمالك تحت 17 سنة ببطولة منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:05 ص
توج فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاماً ببطولة منطقة الجيزة، بعد فوزه على صيد الدقي بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
26 - 24 لصالح الزمالك
29 - 27 لصالح الزمالك
25 - 17 لصالح صيد الدقي
26 - 24 لصالح صيد الدقي
15 - 13 لصالح الزمالك
ويتكون الجهاز الفني للفريق من: "حسام عبد العزيز رئيساً لجهاز قطاع الناشئين، وياسر التابعي مديراً للقطاع، وهشام قطب مديراً فنياً، وهاني مرسي إدارياً".
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