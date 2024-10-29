شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: العين يمر بفترة صعبة.. وفرص الأهلى أكبر بمواجهة الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، إن مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال، ستكون صعبة على الجانبين.

وأضاف الرمادي، خلال تصريحات تليفزيونية: "العين الإماراتي لا يمر بأفضل حالاته وعلى الرغم من ذلك المباراة صعبة على الفريقين".

وتابع: "العين الإماراتي لو في حالته مثل ادائه في البطولة الاسيوية كانت الأمور ستتغير كثيرًا ولكن الفريق يمر بفترة صعبة خلال الموسم الحالي".

واختتم أيمن الرمادي: "المباراة ستكون صعبة وفرص الأهلي أكبر في التوقيت الحالي للفوز على نادي العين الإماراتي".