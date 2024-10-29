شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: العين يمر بفترة صعبة.. وفرص الأهلى أكبر بمواجهة الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:01 ص
قال أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، إن مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال، ستكون صعبة على الجانبين.
وأضاف الرمادي، خلال تصريحات تليفزيونية: "العين الإماراتي لا يمر بأفضل حالاته وعلى الرغم من ذلك المباراة صعبة على الفريقين".
وتابع: "العين الإماراتي لو في حالته مثل ادائه في البطولة الاسيوية كانت الأمور ستتغير كثيرًا ولكن الفريق يمر بفترة صعبة خلال الموسم الحالي".
واختتم أيمن الرمادي: "المباراة ستكون صعبة وفرص الأهلي أكبر في التوقيت الحالي للفوز على نادي العين الإماراتي".
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