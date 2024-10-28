"لن نذهب إلى حيث لا نحظى بالاحترام".. ريال مدريد يرد على عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق نادي ريال مدريد على عدم فوز فينيسيوس فيونيور بالكرة الذهبية في الحفل الذي يقام اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وفي بيان للصحفيين انتشر عبر الصحف الإسباني ردا على عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية: "إذا لم تكن المعايير أو الجائزة مناسبة لإعلان فينيسيوس فائزًا، فيجب أن يكون كارفاخال هو الذي فاز بألقاب أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف: "من الواضح تمامًا أن منظمي جائزة الكرة الذهبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يحترمون ريال مدريد، لذلك لن نذهب إلى حيث لا نحظى بالاحترام".

وبعد هذه الأزمة، الأقرب للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2024، هو رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي.

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