ربي ميسيبش حد يتظلم وكل حد يفتي.. زوجة علي معلول تثير الجدل بهذا الرد وتوجه إليه رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أثارت مريم الزيني زوجة النجم التونسي على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بعد تصريحات مسؤولي القلعة الحمراء من اقتراب رحلته من الانتهاء مع الفريق .

وكتبت مريم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"اغلب و اقرب يلي في مجال خدمتك (شغلك) يشككو فيك و في إمكانياتك وعزيمتك و قدرتك للعودة و احسن من الاول ايضاً و هذا مما لا شك فيه لأنو ليست مجرد إصابة تعرضت لها و تعرض، لأكثر من هذا اكبر اللاعبين و رجعو للملاعب و كإن شي لم يكن".

وأضافت:"لكن جات معاك انت و ابتدى كل حد يفتي و يتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة، حبيت نقلك انو أنا متاكدة من رجوعك القوي مثل الاول و احسن لأنك عندك عزيمة وقاعد تخدم و طول عمرك كنت مجتهد و مثالي في مجالك و خارج مجالك لأنو ضميرك تجاه الكورة بتاعك كان اكبر همك و ما زال و اهم حاجة انو ربي شاهد على اجتهادك و عدم تقصيرك ف مستحيل انو تكون النهاية مثل ما قاعد يتقال في حقك ، ربي ميسيبش حد يتظلم و هو في قمة إخلاصو و قوتو و عزیمتو و قدرتو".

وتابعت:"رسالتي ليك انو حتى لو غبت على الملاعب لفترة اعتبرها استراحة محارب و تأكد انك سترجع بنفس السلطة و حتى لو انتهى النصيب من مكان اكيد ربي كاتب ليك حاجة احسن في مكان ثاني لأنو الكورة نهايتها عند علي".

وواصلت زوجته:"معلول ما زالت بعيييييدة من اليوم الي عرفتك فيه عرفت إنسان يتنفس كورة فاعتزالك مش بش يكون غير بعد 3 أو 4 سنوات كيما كنت حاسبتها من قبل و بإذن الله ربي مش بش يخيبني و يخيب ثقتي وثقة عايلتك و الناس الي تعرف قيمتك... ما زلت مكمل وتفرحنا ببطولاتك و إنجازاتك كيما و عدتنا و انت عمرك ما خيبتيني، و فرحتي لما تكمل وعدك ليا بلي نشوفك ديما الفوق و ما تهزك ريح و لا كلام و لا مجرد إصابة اعلنو بيها نهاية تاريخ بالنسبة لي انت أسطورتي وفخري و مازلت بش نتباها بيه مازلت أنا ما شبعتش إنجازات و بطولات و انت عمرك ما رفضتلي حاجة و هذي اهم حاجة ممكن تقدمهالي تو".

وأتمت حديثها قائلة:"الحمد لله هذي فترة بينت الحقيقي من المزيف هذا كان اختبار من عند الله ليك و لصبرك و ايضا لاكتشاف معادن البعض، فشكرا للمساندين و شكر اكبر للمجاملين اول مرة نتدخل في مجال الكورة ، اسفة لعدم استاذانك قبل التنزيل الكن، مضطرة للتوضيح".