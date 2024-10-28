محمد الشناوي: مباراة الأهلي صعبة على العين وهذا حق مشروع للإعلام الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب النادي الأهلي، محمد الشناوي، في المؤتمر الصحفي لمباراة العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، عن مدى صعوبة المباراة.

وقال الشناوي: "من حق الإعلام الإماراتي أن يتحدث بشكل إيجابي عن فريقه العين، هذا مشروع، ونحن لا نفكر إلا في أنفسنا".

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة للغاية على العين بالتأكيد لأنها ستقام على ملعبنا وبين جماهيرنا".

وواصل: "ننافس على 3 بطولات في شهر واحد، وكما قال كولر، بعض اللاعبين خاضوا مباريات كثيرة مؤخرًا بين النادي والمنتخب، لكننا نجيد اللعب تحت الضغط".

واختتم حارس منتخب مصر: "هدفنا هو الوصول إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال، ونرغب في كتابة تاريخ جديد مع الأهلي، والبداية ستكون بالفوز على العين بإذن الله".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.

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