الامارات | دبا الحصن يحرج العين.. و«هاتريك» خريبين يمنح الوحدة نقاط كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم العين أداء باهتاً أمام ضيفه دبا الحصن، وتعادل معه بشق الأنفس بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس، في افتتاح المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتقدّم دبا الحصن عبر ضربة جزاء نفّذها بنجاح أسامة الحدادي (71)، بعدما عرقل حارس العين محمد بوسندة، المهاجم كاساما داخل الصندوق.

وانتظر العين حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليدرك التعادل عن طريق لابا كودجو، من خطأ ارتكبه حارس دبا الحصن، سهيل عبدالله.

وكان لابا كودجو قد أهدر قبلها ضربة جزاء سددها فوق العارضة (86).

وبتلك النتيجة تراجع الزعيم خطوة جديدة بعدما ظل في المركز السادس «مؤقتاً» برصيد ثماني نقاط، في حين نال دبا الحصن أول نقطة له في الدوري.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت أمس، قاد المهاجم السوري عمر خريبين، الوحدة لتحقيق انتصار مستحق على ضيفه كلباء 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان.

فبعد أن تقدّم الفريق الضيف بواسطة مهاجمه الإيراني، شهريار موغانلو، مستثمراً عرضية كايو إدواردو، ليحولها برأسه في الشباك بعد هفوة من جانب المدافع بيمينتا (8)، نجح الوحدة في إدراك التعادل عن طريق عمر خريبين، بعد مجهود مميز قام به إركينوف، ليضع الكرة بعدها على طبق من ذهب للمهاجم السوري الذي سدد بدوره في الشباك (26).

وعاد خريبين ليمنح فريقه التقدم على مستوى النتيجة بإضافة الهدف الثاني، بفضل تمريرة براهيما ديارا ليسجل بأريحية دون تدخل من الدفاع (38).

وواصل المهاجم السوري توهجه في الشوط الثاني وأضاف الهدف الثالث له ولفريقه (هاتريك)، بعد كرة عرضية تخطت المدافعين ووصلته في المكان الخالي ليضعها في المرمى (60).

وبتلك النتيجة حافظ الوحدة على وجوده في المركز الثالث بعدما رفع رصيده للنقطة 13، بفارق نقطتين عن الشارقة وشباب الأهلي اللذين يلتقيان مساء غد ضمن هذه المرحلة، فيما تجمد رصيد كلباء عند سبع نقاط في المركز السابع.