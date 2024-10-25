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الخليج 365 يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة العين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

كشف مصدر مطلع، موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في بطولة ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال المصدر، إن المغربي أشرف داري سيجري اختبار طبي، غدا السبت، لتحديد موقفه من المباراة وحتى الآن فرصة لحاقه بالمباراة 50%.

وأضاف: "خالد عبدالفتاح يوجد صعوبة في لحاقه بالمباراة أو القائمة، وأحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة يجريان فحوصات طبية، وموقف طاهر محمد غير واضح".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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