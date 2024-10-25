الامارات | البطائح ومليحة يفتتحان رابعة جولات الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة السادسة والربع مساء اليوم، منافسات الجولة الرابعة من دوري الصالات، بمباراة واحدة تجمع البطائح مع ضيفه مليحة. وتقام غداً مباراة واحدة أيضاً يلتقي فيها شباب الأهلي على ملعبه فريق «الإقامة وشؤون الأجانب». وتختتم الجولة بعد غد بثلاث مباريات يلتقي فيها كلباء مع الموج، والحمرية مع اليرموك، ودبا الحصن مع فليتوود يونايتد، فيما يخضع خورفكان للراحة.

يذكر أن فريقي خورفكان والبطائح يحتلان المركزين الأول والثاني على لائحة ترتيب البطولة، برصيد سبع نقاط، يليهما مليحة (ست نقاط)، ثم كلباء (خمس نقاط)، و«الإقامة وشؤون الأجانب» (أربع نقاط)، ثم شباب الأهلي (ثلاث نقاط)، والحمرية (نقطتان)، بينما لا تزال فرق فليتوود يونايتد واليرموك والموج دون نقاط.

ويتوقع أن تشهد مباريات الجولة الرابعة ندية وإثارة بين الفرق المتنافسة على اللقب، قياساً بالإمكانات الفنية التي تتمتع بها، وجودة اللاعبين.