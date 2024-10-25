الامارات | كارتابيا: أولويات شباب الأهلي في الموسم «كل البطولات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، فيدريكو كارتابيا أن فريقه يخوض جميع البطولات في الموسم الحالي، بهدف المنافسة على ألقابها، مشدداً على أن «فرسان دبي» لا يمنح مسابقة محددة أولوية على حساب البطولات الأخرى.

وقال كارتابيا لـ«الإمارات اليوم»، إن شباب الأهلي يخوض الموسم الحالي بالطموحات نفسها التي لعب بها المواسم الماضية، موضحاً: «منذ انضمامي إلى الفريق دائماً هناك هدف واحد، وهو المنافسة على أي بطولة يشارك فيها الفريق». وأضاف: «نشارك في العديد من البطولات على مدار الموسم، ولا نفكر في التركيز على بطولة محددة، والأولوية تكون للمباراة المقبلة التي نستعد لها».

وحول تقييمه لنتائج شباب الأهلي حتى الآن، قال: «أرى أن البداية جيدة، بحصول الفريق على العلامة الكاملة في دوري أدنوك للمحترفين، كما تأهلنا إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سنبدأ مشوارنا في كأس رئيس الدولة بمواجهة دبا الحصن التي لن تكون سهلة، أما على المستوى القاري كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل في دور المجموعات لمسابقة (دوري أبطال آسيا 2)، ولكن البطولة في بدايتها، وفرصتنا كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني».

وأشار إلى أنه لا يمكن الاعتماد على أن شباب الأهلي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الآسيوي، وقال: «قد يرى البعض أن شباب الأهلي المرشح الأقوى للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، إذ يجب أن ننظر إلى هذه الترشيحات بمنظور إيجابي بأن الفريق بالفعل يضم مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق اللقب، بينما في الوقت نفسه يجب أن نترجم ذلك على أرض الواقع من خلال تقديم مباريات قوية، والتركيز على تحقيق الانتصارات».

وتابع: «حققنا الفوز في أول مباراة أمام الحسين إربد على أرضنا، وكانت بداية جيدة، بينما لم يحالفنا التوفيق في المباراة الثانية أمام ناساف، وعلينا أن نعوض في المباريات المقبلة، حتى نتجاوز دور المجموعات».

أما بالنسبة إلى إهدار الفريق العديد من الفرص، قال: «صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافس أمر جيد، ولكن بالتأكيد علينا أن نتحسن في مسألة إحراز الأهداف، لأن عدم استغلال الفرص، يُصعب من مهمة الفريق، ويُسهم في خسارتنا للعديد من النقاط».

وختم: «نسير بشكل جيد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، ونعمل على التعود على طريقة اللعب، ونركز على أن نتحسن في كل مباراة بطريقة أفضل من التي سبقتها».

فيدريكو كارتابيا:

. صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافس أمر جيد لكن علينا التحسن في إحراز الأهداف.