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"أنا مصري مش نيجيري وسلامي للعميد".. إمام عاشور يثير الجدل بهذه الرسالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي رسالة إلى الإعلامي سيف زاهر، بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "خلي بالك يا كابتن سيف والله أنا مصري مش نيجيري، الرسالة واضحة وسلامي للعميد".

وكان قد فاز النادي الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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