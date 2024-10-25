"أنا مصري مش نيجيري وسلامي للعميد".. إمام عاشور يثير الجدل بهذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي رسالة إلى الإعلامي سيف زاهر، بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "خلي بالك يا كابتن سيف والله أنا مصري مش نيجيري، الرسالة واضحة وسلامي للعميد".

وكان قد فاز النادي الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

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