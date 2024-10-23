دوري أن بي ايه: مشاركة تاريخية لليبرون ونجله بروني

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : دخل ليبرون وبروني جيمس تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) الثلاثاء، عندما أصبحا أول أب ونجله يشاركان سويا في مباراة واحدة من الدور المنتظم، وقادا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 110 103.

الثنائي الذي شارك سويا مع ليكرز في مباراة تحضيرية للموسم مطلع الشهر، لعب في الوقت عينه نهاية الربع الثاني في قاعة "كريبتو.كوم أرينا"، عندما كان المضيف متقدما 51 35.

وعلت الهتافات من المتفرجين، بعدما دفع المدرب جاي جاي ريديك بالثنائي جيمس، عقب تقدم فريقه بفارق أكثر من عشر نقاط.

وفيما كان يستعد الثنائي للعب سويا، سُمع ليبرون الأب يقول لبروني "هل أنت جاهز؟ ترى الحدة، أليس كذلك؟ لكن العب دون ضغوط".

وفي لحظة هوليوودية، تابع دخول الثنائي كين غريفي وكين غريفي جونيور اللذين دخلا تاريخ بطولة البيسبول الأميركية، عندما لعبا كأب وابنه في موسم 1991 مع فريق سياتل مارينرز.

قال غريفي جونيور الذي انضم مع والده لالتقاط الصور التذكارية مع ليبرون وبروني قبل كرة البداية "صنعنا التاريخ، والآن نشاهد التاريخ".

لكن البداية الرسمية لبروني مع الفريق الأصفر كانت عادية. أمضى دقيقتين و41 ثانية على أرض الملعب، مسددا كرتين غير ناجحتين قبل أن يستبدله المدرب.

وكان مسؤولو ليكرز متحفظين قبل المباراة الافتتاحية للموسم، وعما إذا كان بروني، البالغ 20 عاما، سيشارك مع والده.

لكن ليبرون الذي سيبلغ الأربعين في كانون الأول/ديسمبر، أقر قبل المباراة انه لا يستطيع احتواء حلمه الذي طال انتظاره، بمشاركة الملعب مع ابنه.

قال صبيحة المباراة "مجرد دخول النفق ومعرفة انه سيرتدي قميص الفريق، الخروج سويا معه، مشاهدته في عملية الاحماء، والخروج مع باقي الزملاء".