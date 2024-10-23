"من الساحل للقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في القتل".. 8 تواريخ هامة لن ينساها أحمد فتوح (تسلسل ل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يعيش لاعب الزمالك أحمد فتوح أزمة خلال الشهرين الماضيين بعدما أُتهم بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين "أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ.

11 أغسطس 2024

- صدم أحمد فتوح بسيارته وبجواره زميله في الزمالك حارس المرمى محمد صبحي أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي.

تحفظت الأجهزة الأمنية على لاعبي الزمالك فتوح وصبحي وتم نقلهما إلى قسم العلمين؛ حيث تم عرض أحمد فتوح في ذات اليوم على النيابة العامة التي قررت حينها إخلاء سبيل محمد صبحي.

13 أغسطس 2024

جدد قاضي المعارضات حبس أحمد فتوح لمدة 15 يوماً.

17 أغسطس 2024

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق عن زيارته لأحمد فتوح في السجن قائلاً: "بشكر كل رجال الأمن المتواجدين في القسم على مجهدهم المبذول، وأنا أطمنت على أحمد فتوح هو الحمد لله بخير،وقولتله أن إيمانك بالله هو لازم يكون رقم واحد".

18 أغسطس 2024

توجه وفد من نادي الزمالك إلى منزل أسرة المتوفي السيد أحمد السيد الشبكي، وضم الوفد كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وكابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابلا وعددا من اللإدارين لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى.

19 أغسطس 2024

ـ عقدت جلسة بتاريخ 19 أغسطس الماضي؛ إذ قررت هيئة المحكمة بمحكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، استمرار حبس المتهم أحمد فتوح والتأجيل لجلسة يوم الإثنين16 سبتمبر الجاري، لسماع المرافعة.

16 سبتمبر 2024

قررت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة يوم 16 سبتمبر، بإخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وتأجيل الحكم إلى جلسة 22 أكتوبر.

22 أكتوبر 2024

قررت الدائرة الثانية جنايات مرسي مطروح، أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة اللاعب "أحمد فتوح" بالقضية رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين "أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، إلى جلسة 16 نوفمبر لطلبات الدفاع.

16 نوفمبر 2024

سيكون موعدًا للنطق بالحكم على اللاعب صاحب الـ 26 عاماً.

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