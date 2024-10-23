حسام المندوه: الزمالك سيلعب مباراة السوبر أمام الأهلي.. و"الفرسان جاهزين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، موقف الفريق الأبيض من المشاركة الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وأكد المندوه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك جاهز لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي يوم الخميس المقبل.

وتابع: لم نتحدث حتى الآن عن الانسحاب من مباراة الفريق المقبلة، والفريق الأبيض سيخوض المباراة أمام النادي الأهلي، معقبًا: "الفرسان جاهزين وبيتدربوا بشكل جيد استعدادًا للنهائي".

وعقّب رئيس بعثة الزمالك قائلاً: "وجدنا كل تقدير وترحاب من الإمارات منذ لحظة وصول بعثة الفريق إلى البلاد، ولم تحدث أي إساءة معاملة لبعثة الزمالك على الإطلاق كما يتردد عبر وسائل التواصل المختلفة".