الامارات | النصر السعودي ينتزع فوزاً ثميناً من الاستقلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل إيمريك لابورت هدفاً قرب النهاية، ليقود النصر السعودي للفوز 1 - صفر على مضيفه الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وأقيمت المباراة، أمس، في استاد راشد في دبي.

ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع في مجموعة الغرب. وظل الاستقلال في المركز السادس وله ثلاث نقاط. وسدد القائد كريستيانو رونالدو بقوة بجوار مرمى الاستقلال، وأطلق البديل تاليسكا تسديدة في القائم الأيمن في الشوط الثاني. وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل، قبل أن يستقبل رونالدو ركلة ركنية ويحولها بضربة رأس، تصدى لها الحارس حسين حسيني، إلا أن لابورت تابع الكرة بضربة رأس أيضاً في الشباك لينتزع فوزاً ثميناً للنصر.