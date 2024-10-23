"جوزيه عنفني وسجلت في الزمالك".. حكاية القبض على لاعب الأهلي قبل قمة 2005 (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه نادي الزمالك أزمة قبل مواجهة الأهلي، في نهائي السوبر المصري، بخضوع ثنائي الفريق نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، للمحاكمة في الإمارات، صباح غدا الأربعاء، قبل يوم واحد من مباراة القمة، بسبب أزمة نشبت بين الثنائي وأحد أفراد الأمن في لقاء بيراميدز السابق.

وتعيد هذه الأزمة الأذهان إلى واقعة مشابهة حدث لنجم الأهلي الأسبق عماد متعب، وذلك قبل قمة الأهلي والزمالك، في دوري أبطال أفريقيا 2005، التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وقبل مباراة الأهلي والزمالك، تعرض عماد متعب للحبس، بعد نشوب مشادة كلامية بينه وبين أحد ضباط شرطة المرور، إذ أن اللاعب ترك سيارته في مكان ممنوع فيه الوقوف، في منطقة التجمع الخامس، وعند خروجة من أحد المراكز التجارية، فوجئ متعب بوضع "كلابشات" في إطار سيارته، ومن هنا نشبت المشاجرة وقام اللاعب بالتعدي على الآخر لفظيا "سب وقذف".

وانتهت أزمة متعب بقرار المحكمة، بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بعد الاستئناف على قرار الحبس 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه.

وروى متعب تفاصيل هذه الأزمة وما حدث معه بعد العودة إلى معسكر الفريق، وقال في تصريحات عبر برنامج صاحبة السعادة: "مانويل جوزيه يعلم كيف يتعامل معي، ولي موقف شهير معه، عندما حدثت مشكلة لي مع أحد الضباط، كان هناك معسكر، ذهبت إليه في وقت متأخر من الليل بسبب المشكلة، وفي صباح اليوم التالي في وقت الإفطار لم أنزل، قال لا يجب أن ينزل".

وأضاف: "وفي التدريب نصف ساعة محاضرة "تهزيق فيا بس"، عقابه لي كان اللعب أساسيا، وقال لي "انت الوحيد عارف أنك هتلعب 90 دقيقة ومش هتخرج من الملعب واستحمل شتيمة الجمهور بسبب اللي انت عملته"، كان يعاقبني باللعب، وسجلت في هذه المباراة أجمل أهدافي في الزمالك وفزنا باللقاء".

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