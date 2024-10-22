عودة نيمار بعد غياب سنة "أصبحت كرة القدم أكثر سعادة!!"

الرياص - اسماء السيد - العين (الامارات) : "اليوم أصبحت كرة القدم أكثر سعادة!! لقد عاد نيمار جونيور!". هكذا علق حساب النجم البرازيلي نيمار على موقع أكس، عقب عودته الإثنين إلى ملاعب كرة القدم بعد غياب أكثر من سنة بسبب إصابة قوية في ركبته.

شارك أغلى لاعب في العالم بديلا مع فريقه الهلال السعودي خلال فوزه في مباراة مجنونة على مضيفه العين الإماراتي 5 4، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

دخل ابن الثانية والثلاثين أرضية الملعب في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة لصالح بطل السعودية وبطل آسيا أربع مرات 5 3 بفضل ثلاثية رائعة لنجم المباراة سالم الدوسري.

نيمار الذي عانى عدة إصابات خلال مسيرته في أوروبا، قال لموقع النادي بعد المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد "أشعر بحالة جيدة. إنه أمر صعب للغاية. لدي دائما فريق جيد. ولكن أنا سعيد جدا. لقد عدت مرة أخرى".

جنون المباراة وغزارة الأهداف صرفت الأنظار نسبيا عن دخول نيمار الذي سنحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة 87. تبادل الكرة مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بيد أن تسديدته اليسارية الأرضية مرت بمحاذاة القائم العيناوي.

لمس الكرة 13 مرة، مرر 5 مرات بينها 4 ناجحة، حاول المراوغة مرتين بينها واحدة ناجحة وسدد مرة على المرمى.

قال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس إن طرد أحد لاعبيه لم يساعد نيمار في عودته "عندما دفعت بنيمار، كانت النتيجة 5 3 لمصلحتنا. لكن البطاقة الحمراء (لمدافع الهلال علي البليهي) حصلت بعد هذا التبديل، ما أجبرنا على اللعب بمهاجم أقل، وبالتالي قوة هجومية أقل".

خمس مباريات فقط

بعد انضمامه إلى الهلال في آب/أغسطس 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، بصفقة ضخمة، أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 تشرين الاول/أكتوبر من العام ذاته خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

لم يهنأ الهلال بالتعاقد مع اللاعب المنتقل بصفقة عالمية قياسية من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

خاض خمس مباريات فقط مع بطل آسيا أربع مرات الذي لم يقيده في قائمته المحلية للموسم الكروي الحالي، وقد يفعل ذلك في كانون الثاني/يناير.

علّق جيزوس على مشاركته المنتظرة "عليّ تحضير نيمار باشراكه في المباريات. هذه الوسيلة الوحيدة الممكنة لإيصاله إلى مستواه (السابق)".

تابع المدرب المحنك الذي عاد فريقه إلى الرياض الثلاثاء ويعاود تمارينه مساء الأربعاء "هناك بعض المخاطر على الفريق، لأنه علينا استخدام المباريات لتجهيزه، لكنها الوسيلة الوحيدة لإعادة اللاعبين الهامين إلى مستوياتهم".

ولم يؤثر غياب النجم البرازيلي الذي يتقاضى نحو 100 مليون يورو سنويا حسب تقارير إعلامية، على نتائج "الزعيم" الذي توّج بالعديد من الالقاب في الموسم الماضي، منها فوزه بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.

عودة نيمار المنتظرة منذ وقت طويل، علق عليها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إذ هنأ القائد على عودته "بعد 369 يوما (من الغياب)، الاتحاد البرازيلي سعيد لرؤية نيمار يعود إلى الملاعب (...) يجسد سحر كرة القدم البرازيلية ويأسر المشجعين من مختلف أنحاء العالم".

ويملك نيمار الرقم القياسي لعدد الأهداف مع "سيليساو" بواقع 79 هدفا في 128 مباراة دولية.