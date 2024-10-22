كولر يبدأ الاستعداد للزمالك في نهائي السوبر بجلسة نقاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة صباح اليوم مع الطاقم المعاون له، في إطار التحضير لمباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس أمام الزمالك.

ناقش كولر مع معاونيه برنامج التدريب وتجهيز اللاعبين بشكل مناسب، من خلال المران الذي يقام مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

كان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الاثنين، عقب الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف سجلهما طاهر محمد طاهر في نصف نهائي البطولة.

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