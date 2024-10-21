شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الأهلى يعقدون جلسة مع كهربا بعد أزمة السوبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى ، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب أعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولو النادي والمدير الفني مارسيل كولر.

