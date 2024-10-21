شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في ختام الجولة الثالثة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دورى المحترفين بخمسة لقاءات غاية فى القوة والندية، حيث يستضيف لافيينا نظيره طنطا، كما يلتقى بترول أسيوط مع بروكسى، وسبورتنج مع المقاولون العرب، والقناة وديروط، والترسانة وأسوان.



يلتقى لافيينا وطنطا على ملعب الأسيوطى ببنى سويف في مواجهة قوية ، يدخل فيها أصحاب الأرض المباراة برصيد 4 نقاط بعدما فاز المباراة الأولى على راية بهدفين نظيفين ، بينما تعادل اللقاء الأخير مع وادى دجلة سلبيا ، ويعتمد أحمد صلاح المدير الفني للفريق على عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق نقاط المباراة ، في الوقت الذى يسعى فيه الضيوف للخروج بنتيجة إيجابية بعد الخسارة في اللقاءين الماضيين ، ومن المتوقع وجود تغيير في الجهاز الفني لطنطا حال تلقى الخسارة الثالثة على التوالي .

سبورتنج – المقاولون



يخرج المقاولون العرب المتصدر لمواجهة سبورتنج بإستاد حرس الحدود في لقاء قوى خاصة وأن أصحاب الأرض من الأندية التي لا تهزم كثيرا على ملعبها ، في الوقت الذى يسعى فيه أبناء المقاولون لمواصلة الإنتصارات بعد فوزهم في المباراتين الماضيتين على القناة خارج ملعبه 4 – 3 ، وعلى الداخلية بهدفين مقابل هدف .



يستضيف القناة على ملعبه بهيئة قناة السويس نظيره ديروط الصاعد حديثا من القسم الثانى ب في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض العائدين من فوز غالى وكبير على السويس بخماسية نظيفة رفعت رصيده إلى 3 نقاط بعد خسارته الجولة الأولى على المقاولون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، بينما يدخل الضيوف اللقاء برصيد 4 نقاط بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف ، والتعادل أمام الترسانة بهدف لمثله .



بترول أسيوط – بروكسى



يلتقى بترول أسيوط مع بروكسى في لقاء تحسين المراكز ، يدخل أبناء أسيوط المباراة برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام وى الجولة الماضية بهدف لمثله ، بينما يمتلك بروكسى 4 نقاط من التعادل مع وى بهدف لمثله ، والفوز على طنطا بهدف لمثله .



الترسانة – أسوان



يستضيف الترسانة على ملعب حسن الشاذلى بميت عقبة نظيره أسوان في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ، فأصحاب الأرض فازوا في المباراة الأولى على السويس بهدف مقابل للاشئ وأضاعوا الفوز في الجولة الثانية أمام ديروط بعدما كان الفريق متقدما طوال اللقاء واستطاع أبناء أسيوط إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .



في المباراة يدخل أسوان المباراة ويمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز الجولة الأولى على السكة الحديد بهدف مقابل للاشئء والتعادل أمام كهرباء الإسماعيلية سلبيا على ملعبه .