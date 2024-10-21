يعرف ينام كويس النهارده.. تعليق صادم من جدو على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق محمد ناجي جدو، عضو الجهاز الفني لنادي بيراميدز، على الخسارة من الزمالك والفشل في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر جدو فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أتمنى كابتن عاشور يعرف ينام كويس النهارده!".

يُذكر أن محمد ناجي جدو سبق له أن كان مهاجما مع نادي الاتحاد السكندري والأهلي والإنتاج الحربي، وخاض رحلة احترافي مع هال سيتي في موسم 2013/14.

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