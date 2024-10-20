الامارات | الوصل يسدد للوحدة جزءاً من «فاتورة» الموسم الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على الوحدة في قمة مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ليحصد «الإمبراطور» مكاسب عدة، أهمها إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، بينما كان الأهم بالنسبة إلى «الأصفر» أنه سدد جزءاً من «فاتورة» الموسم الماضي إلى «العنابي».

ونشر نادي الوصل على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) احتفالاً بالتأهل لدور الثمانية، قائلاً: «جزء من حساب الموسم الماضي تم تسديده»، في إشارة إلى أن «الإمبراطور» الذي فاز بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، تعرض لخسارتين فقط طوال الموسم، والمفارقة أنهما كانتا أمام الوحدة، الذي فاز في لقاء الدوري 4-1 على استاد زعبيل، وتسبب في خروج الوصل من نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بفوزه في لقاء الإياب 4-0.

واستهل الوصل رحلة الدفاع عن لقب كأس رئيس الدولة الذي حققه في الموسم الماضي بفوزه على النصر في النهائي برباعية نظيفة، بانتصاره على الوحدة أول من أمس 3-1، بعدما كان الوصل قد خسر ثلاث مباريات متتالية، بهزيمته أمام العين وخورفكان في الدوري، وضد الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل خارج أرضه أمام الغرافة القطري على استاد البيت في الدوحة، بعد غدٍ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية، إذ يمتلك الوصل في رصيده ثلاث نقاط بفوزه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون ردّ، وهزيمته من الأهلي السعودي بهدفين دون ردّ.

في المقابل، واصل نادي الوحدة سجله السلبي في مسابقة كأس رئيس الدولة بعدما خرج من دور الـ16 للمرة السادسة في آخر سبع سنوات، إذ خسر أمام دبا الفجيرة في 2018، والجزيرة 2019، والنصر 2020، وشباب الأهلي 2022، والعين 2023، وأخيراً الوصل 2024، فيما تأهل للنهائي في 2021 وخسر اللقب أمام الشارقة.

وتلقّى مدرب الوحدة، النرويجي روني ديلا انتقادات من مشجعي «العنابي» لأنه لعب بطريقة دفاعية، وعلى الرغم من ذلك فإنها تسببت في استقبال مرماه 11 هدفاً في آخر أربع مباريات، بخمسة أهداف من شباب الأهلي، وهدفين من بني ياس، وهدف من العين، وثلاثة أهداف من الوصل.

من جهته، أعرب مدرب الوصل الصربي ميلوش ميلوييفتش عن سعادته بالانتصار الذي حققه «الإمبراطور»، مؤكداً أنه «جاء في توقيت نموذجي».

وأوضح في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «الفريق كان يحتاج إلى هذا الانتصار، لكونه لم يحقق نتائج جيدة في المباريات الماضية، بينما في الوقت نفسه لدينا رغبة في تكرار الذكريات الجميلة التي حصلنا عليها في الموسم الماضي بفوزنا باللقب».

وأضاف: «الوصل أظهر شخصيته في الدفاع، وأقول دائماً إن الأداء المتكامل يكون من جميع اللاعبين، من خلال الدور الذي يقوم به المدافعون في بناء الهجمات مع لاعبي الوسط والهجوم، والأمر نفسه بالنسبة إلى لاعبي الهجوم عندما تكون الكرة مع المنافس والفريق يدافع عن مرماه».

• 11 هدفاً استقبلها مرمى الوحدة في آخر 4 مباريات.