الامارات | منتخب الدراجات يشارك في البطولة العربية للمضمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني للدراجات إلى جانب منتخبات مصر، والسعودية، وقطر، والجزائر، والسودان، في البطولة العربية للمضمار، المقررة في القاهرة خلال ديسمبر المقبل.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، المستشار إسماعيل سالم الحوسني، أن القائمة المعلنة أولية، بانتظار تأكيد مشاركة بقية الدول الأخرى، لأهمية البطولة في تعزيز التنافس الرياضي بين الدراجين العرب، ورفع مستوى رياضة دراجات المضمار في المنطقة.

وأضاف أن «مجلس إدارة الاتحاد العربي سيعقد اجتماعاً في التاسع من نوفمبر المقبل، لاستعراض العديد من القضايا المرتبطة بالخطط التطويرية، وتقييم الوضع الحالي لرياضة الدراجات في المنطقة العربية».