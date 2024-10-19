تأميم أراضي والده.. أبرز المعلومات عن عائلة عدلي القيعي وأبنائه (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يعتبر عدلي من الشخصيات البارزة في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث عمل في مجالات متعددة، أهمها مدير تعاقدات النادي الأهلي ورئيس شركة كرة القدم.

وأُطلق عليه مهندس صفقات كرة القدم نظرا لقدرته الجدية في إقناع اللاعبين على الانتقال إلى نادي الأهلي.

وّلد القيعي يوم 25 مارس 1942"82 عاما"، وبدأ مشواره الإداري في الأهلي قبل 57 عاما، بالعمل مديرا لقطاع تنس الطاولة من عام 1965 إلى عام 1976.

وانضم عدلي لعضوية مجلس إدارة النادي في الفترة بين 1975 إلى 1980، وعمل مشرفًا عامًا على النشاط الرياضى فى الفترة بين 1985 إلى 1987.

وعمل مديرا للنادي الأهلي فى الفترة بين 1993 إلى 1998، والمتحدث باسم مجلس إدارة النادي في أكثر من مناسبة، وبعدها عمل كمدير تعاقدات ومن ثم رئيسا لشركة كرة القدم بالنادي حتى أعلن رحيله عن منصبه منذ أسبوع.

وكان قد روى عدلي القيعي عبر إذاعة "9090" قصة محنة والده الذي حُجز على الأراضي التي كان يمتلكها في كفر الزيات والتي بلغت 400 فدان، بسبب قرار التأميم.

وتم تقييد إقامة والده في الإسكندرية ومُنع من العودة إلى مسقط رأسه، وكانت الزيارات العائلية فقط لمدة بـ48 ساعة، وأوضح عدلي أن والده استعاد بعض الممتلكات بعد سنوات، وتم تكريمه بإطلاق اسمه على أحد الشوارع في كفر الزيات.

من هي منة عدلي القيعي؟

يملك عدلي القيعي ابنه وحيده تُدعى "منة"، ولدت في عام 1993 "31 عاما" وتخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبرزت كشاعرة غنائية وكتبت العديد من الأغاني مثل، "يا دنيا علمينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومع وائل جسار في مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد في أغنية "طير بينا يا عم"، ومحمود العسيلي في "ولاد اللذينة".

اقرأ أيضًا:

"والده أصيب بأزمة قلبية وابنته لاعبة كرة قدم".. 10 صور لعائلة السويسري مارسيل كولر

بث مباشر مباراة الأهلي وفلاورز في نهائى بطولة إفريقيا لكرة اليد