الأهلي يحصد بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:
حصد النادي الأهلي لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في التاريخ، عقب الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.
وانتهى الشوط الأول باكتساح المارد الأحمر لنظيره البنيني 22-11، ليواصل الأهلي التألق وحصد اللقب الإفريقي الغالي.
وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على نظيره الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 26-25.
ملخص الشوط الأول
الدقيقة 4: 2-1 للأهلي
الدقيقة 6: 5-2 للأهلي
الدقيقة 8: 6-2 للأهلي
الدقيقة 12: 8-4 للأهلي
الدقيقة 20: 15-8 للأهلي
الدقيقة 25: 18-9 للأهلي
نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي 22-11
ملخص الشوط الثاني
الدقيقة 33: 24-12 للأهلي
الدقيقة 40: 28-16 للأهلي
الدقيقة 50: 36-18 للأهلي
الدقيقة 55: 39-20 للأهلي
الدقيقة 58: 41-21 للأهلي
انتهاء المباراة بفوز الأهلي 43-22، وحصد لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه.