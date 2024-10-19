الأهلي يحصد بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في التاريخ، عقب الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.

وانتهى الشوط الأول باكتساح المارد الأحمر لنظيره البنيني 22-11، ليواصل الأهلي التألق وحصد اللقب الإفريقي الغالي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على نظيره الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 26-25.

ملخص الشوط الأول

الدقيقة 4: 2-1 للأهلي

الدقيقة 6: 5-2 للأهلي

الدقيقة 8: 6-2 للأهلي

الدقيقة 12: 8-4 للأهلي

الدقيقة 20: 15-8 للأهلي

الدقيقة 25: 18-9 للأهلي

نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي 22-11

ملخص الشوط الثاني

الدقيقة 33: 24-12 للأهلي

الدقيقة 40: 28-16 للأهلي

الدقيقة 50: 36-18 للأهلي

الدقيقة 55: 39-20 للأهلي

الدقيقة 58: 41-21 للأهلي

انتهاء المباراة بفوز الأهلي 43-22، وحصد لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه.