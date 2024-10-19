اخبار الرياضه

الامارات | شباب الأهلي وخورفكان في قمة دوري الصالات اليوم

0 نشر
محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي وخورفكان في قمة دوري الصالات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 18:15 من مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة قدم الصالات، إذ تُقام مباراتان؛ الأولى ستجمع شباب الأهلي مع ضيفه خورفكان في قمة الجولة الثالثة، فيما يستضيف البطائح الوافد الجديد «فليتوود يونايتد» في مباراة مهمة أخرى لبطل الدوري الذي يتطلع للحفاظ على اللقب.

وتستكمل بقية مواجهات الجولة الثالثة يوم غدٍ بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي فريق الموج مع «الإقامة وشؤون الأجانب» في صالة نادي البطائح، بينما يلتقي الحمرية مع كلباء في صالة نادي الحمرية، وتختتم الجولة بمباراة اليرموك مع دبا الحصن في صالة نادي خورفكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements