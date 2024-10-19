بطولة ألمانيا: دورتموند يستعد لريال مدريد بفوز بشق الأنفس على سانت باولي

الرياص - اسماء السيد - برلين : استعد بوروسيا دورتموند لزيارة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل بفوز بشق الأنفس على ضيفه سانت باولي الصاعد حديثا الى دوري الأضواء 2 1 الجمعة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في افتتاح المرحلة السابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وفرض دورتموند أفضليته على مجريات المباراة لكن لاعبيه واجهوا صمودا كبيرا من الضيوف الذين سجلوا هدفا من ركلة حرة جانبية انبرى لها السويدي إريك سميث وتابعها الغيني مورغان غيلاغوفي بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (30)، لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

ومنح المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني التقدم لدورتموند برأسية من مسافة قريبة اثر كرة عرضية للاعب الوسط باسكال غروس أسكنها على يسار الحارس البوسني نيكولا فاسيلي (43).

وتابع دورتموند سيطرته في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى ضيفه الذي نجح في إدراك التعادل بتسديدة قوية لسميث من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لحارس المرمى الدولي السويسري غريغور كوبل (78).

لكن فرحة الضيوف لم تستمر سوى خمس دقائق حيث أعاد المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي في إعادة التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبديل الإنكليزي جايمي غيتنز (83).

وهو الهدف الرابع لغيراسي المنتقل من شتوتغارت هذا الصيف، في الدوري هذا الموسم.

واستعاد دورتموند، وصيف بطل القارة العجوز الذي سيلاقي البطل ريال مدريد الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، طريق الانتصارات عقب خسارته امام أونيون برلين 1 2 في المرحلة الماضية.

وهو الفوز الرابع لبوروسيا دورتموند في الدوري فرفع رصيده الى 13 نقطة وارتقى الى المركز الرابع مؤقتا بفارق الاهداف خلف أينتراخت فرانكفورت الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن حامل اللقب (11 نقطة) السبت، وبفارق نقطة واحدة أمام فرايبورغ الذي يستضيف أوغسبورغ غدا أيضا، ونقطتين أمام أونيون برلين ضيف هولشتاين كيل الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني سانت باولي بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 4 نقاط من فوز وتعادل في المركز الخامس عشر مؤقتا.

ويلعب السبت أيضا ماينتس مع لايبزيغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع هايدنهايم، وهوفنهايم مع بوخوم، وبايرن ميونيخ مع شتوتغارت.