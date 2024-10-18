بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيش، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

ويواجه بيراميدز نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

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